台灣需一部先進勞基法 賴揆指示勞動部檢討

2017-12-07 13:20

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院勞基法「一例一休」修法日前經立法院初審通過，行政院長賴清德今天表示，全球已進入知識經濟時代，甚至AI（人工智能）等科技的發展很快將衝擊就業市場，現行的「勞基法」已無法面對當前性質不同、多元多樣的產業型態，台灣迫切需要有一部真正先進、符合時代需求的「勞基法」。

賴揆表示，這部源自於生產線「工廠法」時代的「勞基法」並不完善，社會對於此法也有很多期待。目前，「四個彈性」在四大保障不變的情況下，仍必須立即修法，以免對台灣經濟產生危害。後續，勞動部應該立即著手全面檢視「勞基法」，盤點相關問題，以啟動下一階段的修法，或制訂一部完整的「勞基法」，適時向社會揭示願景、大方向及時間表。

賴清德今天主持行政院院會時表示，「勞基法」修正草案已於本週1出委員會，這次，在府、院、黨團充分溝通、密切合作下，讓修法工作有了具體進展；在這裡，我要特別感謝蔡總統的支持、執政黨立院黨團的努力，以及相關部會的付出。

他說，面對前次修法，讓勞動市場失去彈性，造成資方與勞工的衝擊，其實，相較於鄰近國家，如日、韓、新加坡等，在延長工時、週休規定、輪班間隔上的彈性，台灣的規定確有僵化的問題，因此，這次修法，我們優先以「四個不變」來確保勞工權益，再透過「4個彈性」賦予企業經營和勞工工作安排的彈性。

賴揆表示，目前草案已進入朝野協商，希望後續勞動部、經濟部、交通部與衛福部等相關部會，應就各界所提出的質疑進行更完整的說明，對於不實抹黑與抨擊，也應儘速澄清，使未來法案審查能更加順暢，以儘速完成三讀，回應社會與時代的需要。