黃國昌稱幫慶富喬貸款 李瑞倉舉公文反擊

根據當天會議紀錄第二頁，李瑞倉批示，「由一銀與該公司協商，免再洽第一銀」。（李瑞倉提供）

2017-12-07 13:14

〔記者王孟倫／台北報導〕立委黃國昌今天爆料，抨擊前任金管會主委李瑞倉竟然在今年1月3日出面幫慶富喬貸款；對此，李瑞倉反擊，這是刻意斷章取義，公文明明有第二頁，上面也寫得很清楚，他是如何批示，「我要求同仁免再洽第一銀行」，白紙黑字，難道還不清楚嗎？金管會不可能也不可以介入。

立委黃國昌今天指出，李瑞倉在今年1月召開會議，慶富集團董事長陳偉志表達軍方付款遲延，要求金管會幫忙協調銀行團變更授信條件；黃國昌說，當時主持會議的是李瑞倉，結果銀行團退還慶富集團5.5億備償金。

對此，李瑞倉說明，當初是因為慶富主動向金管會表達，我們的相關金管法規卡住國艦國造政策，當時，身為金管會主委，當然要瞭解是甚麼法規造成障礙。

李瑞倉強調，後來接見了之後，才知道慶富希望可以調整授信條件，「我當場就告訴他們，金管會不可能也不可以介入，要他們自己去跟銀行談。」

「說要求協調銀行團變更授信條件？怎麼可能，去看看會議記錄第二頁，我是怎麼裁示的！」對於黃國昌指控他喬慶付貸款，李瑞倉表示，這又不是兩個人的密會，當場c還有銀行局官員都在，還有會議紀錄。

根據當天會議記錄第二頁，李瑞倉是批示「閱」，並寫著「由一銀與該公司協商處理，免再洽一銀」。

對此，李瑞倉強調，一般慣例，這類陳情案在溝通後，我們都會洽悉相關銀行，由銀行處理這次我還清楚裁示，「免洽」第一銀，都已經這樣了，還要硬說我喬貸款。