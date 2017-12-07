國民黨杯葛輕軌二階預算 多個團體發起連署抗議

2017-12-07 12:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨籍議員不滿輕軌第二階段恐衝擊現有道路，昨天在高雄市議會擱置19億元的建設基金，此舉引起高雄多個團體發起連署，呼籲國民黨懸崖勒馬，理性監督輕軌，以最高品質如期完工。

高雄市107年交通部門捷運建設基金預算數是30億元6700萬元，其中19億7000萬元是輕軌第二階段工程款。

這筆預算在議會委員會時被國民黨議員刪除，昨天下午進入議會二讀會，民進黨議員主張恢復預算，但國民黨議員黃香菽、蔡金晏、黃紹庭等人，認為輕軌二階會造成大順路車流堵塞，導致道路服務品質下降，藍綠攻防下，19億元建設基金暫時擱置。

為抗議國民黨杯葛輕軌預算，高雄多個團體發起連署，目前已加入的有：台灣城市論壇、高雄點、高雄好過日協會、高雄輕軌好日子、七九町高雄運輸通、基進黨等團體。

連署團體發表聲明說，推動輕軌運輸，是完善大眾運輸路網的重要一環，不應以草率不理性方式杯葛。當名列前矛的世界宜居城市，綠色運具市佔率均在50%以上，還要推動機動車輛減量，綠能運具使用率不到10%的高雄，更需建構完善路網，推動交通概念的徹底轉型。

連署團體呼籲國民黨懸崖勒馬，理性監督輕軌，以最高品質如期完工。並強調1995年國民黨府會絕對執政下，議會全刪捷運局預算，市府不提覆議，讓捷運工程空轉停擺3年的鬧劇，不能重演，高雄大眾運輸發展，不能再被拖延。

連署團體之一的基進黨則表示，若國民黨執意阻饒高雄大眾運輸發展，將自身利益凌駕於市民利益之上，未來將發起包圍國民黨市黨部的行動，要求針對大眾運輸公開辯論。