「選罷法修正草案」初審 原住民選舉人得不在籍投票

立法院內政委員會初審通過「選罷法」等草案，原住民選舉人得不在籍投票。（記者鄭鴻達攝）

2017-12-07 12:44

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今日完成「公職人員選舉罷免法第17條修正草案」、「總統副總統選舉罷免法第17條修正草案」初審。初審條文規定，具原住民身分之選舉人，得申請移轉至其他縣市投票。

國民黨立委鄭天財等人提案指出，人民選舉、投票、參政權為「憲法」明定為基本人權，而原住民因就學、就業等因素散居全國各地，致投票率偏低，其中平地或山地原住民立委選區以全國為選舉區，選務單純，適合作為不在籍投票典範。

初審條文指出，具原住民身分中央公職選舉之選舉人，得在期限內以書面向戶籍所在地戶政機關，申請移轉至戶籍地以外縣市投票。至於申請申請書件、查核程序、選舉人名冊編造及投票通知單寄送等相關事項，由中央選舉委員會定之。

對於試辦不在籍投票，立委鄭天財之提案說明指出，考量國內政治信任度及選務作業之可行性，宜應針對總統、副總統選舉先行辦理原住民不在籍投票，以作為國內首度實施不在籍投票之試金石。

經過朝野立野協商後，會議主席鄭天財裁示，相關初審條文在在提報至立法院院會前，仍須經朝野協商。