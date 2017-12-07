美國承認耶路撒冷為以色列首都 我駐館暫無搬遷計畫

2017-12-07 12:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普宣布正式承認耶路撒冷為以色列首都，並將把大使館遷至耶路撒冷，此舉引發中東各國憤怒，巴勒斯坦當局並宣布即起至8日為「憤怒日」。我國外交部今天表示，我位於台拉維夫的代表處，暫無搬遷計畫；另我方僅是認知以色列宣稱耶路撒冷為其首都，呼籲以巴雙方以和平手段解決歧異。

川普於美東時間（6）日發表談話，宣布正式承認耶路撒冷為以色列首都，並命令美國國務院把美國駐以色列大使館從台拉維夫（Tel Aviv）遷移至耶路撒冷。美國此政策使中東各國憤怒，包括英、法在內的8國要求聯合國安理會，在本周五（8日）召開緊急會議因應。

不過，川普形容此事為推進中東和平，是「對現實的承認，也是正確的事情」。以色列總理納坦亞虎則表示這是歷史性一刻，對此表示感謝；至於先前曾警告這會帶來「危險後果」的巴勒斯坦總統阿巴斯則重申，耶路撒冷是巴勒斯坦永遠的首都。

外交部發言人李憲章今天表示，我代表處及其他國家大使館仍設於台拉維夫，暫無搬遷計畫。外交部並呼籲以巴雙方以和平手段解決歧異，尋求雙方均能接受的和平方案，為以巴雙方民眾謀求最大福祉。

另，我外交部網站雖在以色列首都欄位中列註耶路撒冷，但外交部說明，該做法僅是我方認知以色列宣稱耶路撒冷為其首都，並非「承認」。

有鑑於巴勒斯坦當局已宣布自12月6日至8日為期三天「憤怒日」（Day of Rage），李憲章也提醒國人，耶路撒冷及巴勒斯坦地區城市可能將有示威抗議，呼籲前往旅遊或洽商的國人隨時注意當地新聞，並避免前往人群聚集之處。

李憲章也說，外交部已請相關外館通知僑民提高警覺，注意自身安全，避免不必要旅行。外交部及相關外館將密切關注相關局勢發展。