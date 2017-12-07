黃國昌踢爆 李瑞倉幫慶富喬5.5億備償金

2017-12-07 12:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今表示，前金管會主委李瑞倉身為金融監督管理單位，卻不顧金管會管理責任，協助慶富召開會議，要求聯貸主辦第一銀行變更授信條件，讓慶富原先應繳交34億元的備償金，最後卻只剩29億元，由銀行退還慶富5.5億元；黃國昌痛批，「沒有銀行的授信是這樣幹的」，要求台北地檢應對此立即展開偵辦。

黃國昌上午召開記者會，出示金管會內部會議文件紀錄指出，2017年1月3日，金管會在前主委李瑞倉主持下，邀請慶富副董事長陳偉志、現任副局長莊秀媛、前銀行局局長王儷娟、金管會副主委黃天牧及鄭貞茂及慶富資深副總經理黃存知出席會議。

黃國昌表示，依照聯貸案合約，若額度超過150億元以上須「提徵」20％作為備償金，然現行專戶內卻只有29.1億元，依照慶富目前已動用的154億元，備償金最少應有34億元，他質疑，「中間差額的5億多元到哪裡去了？」

黃國昌說，陳偉志先向金管會抱怨，表示軍方延遲付款，導致慶富出現財務缺口27億元，盼金管會能協助要求銀行團變更授信條件，金管會則具體回應，將聯絡聯貸主辦行第一銀行，意即「金管會去幫忙『喬』」，提供慶富將申請開狀時徵取的20％備償金，修成為「到單時取得2成備償款」，如此約可取得5億餘元。

黃國昌批評，金管會責任是要求銀行在授信時符合金融法規規定，質疑「金管會怎麼可以幫業者喬聯貸」，呼籲台北地檢署應盡速展開偵辦。