行政院會拍板礦業法修正 賴揆指示因應3項衝擊

2017-12-07 11:56

〔記者李欣芳／台北報導〕公民團體抗議亞泥展限案延燒，行政院長賴清德今天上午主持院會拍板「礦業法修正草案」，包括亞泥新城山等大型舊礦區必須補辦環評，未來新設礦業用地須落實原基法的規定，即經過半數當地原民部落的「同意或參與，並得分享其利益」，若違反這項規定就不能採礦，並可祭出得勒令停工的嚴厲處罰。

政務委員張景森提醒將面臨3項衝擊，賴揆請經濟部、原民會及相關部會提早因應。至於「同意或參與，並得分享利益」的辦法，則由原民會來訂定。

張景森在院會表示，這次修法後會有3方面衝擊，各部會應有因應措施，首先，對經濟部主管礦業發展，過去保障長期投資的方式，現在較為縮短（20年一次），長期投資穩定性會較低，對水泥供應的穩定性可能造成影響，經濟部後續應檢討相關的穩定機制。

其次，有關「原基法」部分，這是第一個在各目的事業主管機關的開發計畫中，明定要納入「原基法」規定，所以對原民會也會造成衝擊，「原基法」第21條的實施辦法應再仔細檢視，否則未來在實際運作時可能產生執行上的爭議。

其三，張景森說，另外環評制度也會有新的衝擊，這是第一個把環境影響評估最後的許可權交回各部會。其實這是其他各國的正常作法，但台灣過去體制上不是這樣進行。將來不一定是到環保署，若此制度實施可行，將使各部會更主動關心所主管事務中的環境衝擊問題，不過短期上可能有適應問題。