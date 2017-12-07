「太多人要合照」柯P未送蔡英文離開醫療展

台北市長柯文哲與前立法院長、生策中心董事長王金平等人一起迎接蔡英文，一行人沿途有說有笑步入會場，看似互動良好。（記者沈佩瑤攝）

2017-12-07 11:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣首度舉辦「台灣醫療科技展」，現場冠蓋雲集，包含總統蔡英文、前行政院長張善政、台北市長柯文哲等蒞臨開幕儀式。柯、蔡兩人之間雖偶有互動，但整體氣氛冷淡，最後柯更以「太多人要合照」為由，並未依表定計畫送蔡英文離開。

柯文哲大約在9點50分左右抵達會場，並於展館一樓入口處，與前立法院長、生策中心董事長王金平等人一起等候，約10分鐘後蔡英文抵達，她下車首先和王金平握手，接著也和隨後的柯文哲握手致意，一行人沿途有說有笑步入會場，看似互動良好。

然而在剪綵時，情勢急轉直下，蔡英文不斷和站在右邊的王金平交頭接耳，不時面露微笑，卻怎樣也不肯轉過頭，看左手邊的柯一眼；而柯文哲也是一臉漠然，隨著主持人指示剪綵、拍照，與蔡英文之間未有更多互動。

原本表定柯文哲要先送蔡英文至電梯，再進入會場參觀，但當蔡英文步出會場，身旁卻僅見王金平，柯文哲不見蹤影。

稍後市府媒體事務組也立即在媒體群組「說明」，「稍早原訂市長送總統離場後再入場參觀，因典禮結束後與會來賓多為市長醫界友人，隨即上前與市長合影交談，因此市長和總統握手後總統即離場，特此說明，謝謝。」推託太多人要跟柯合照，頗有欲蓋彌彰意味。