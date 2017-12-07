堅持從政走大道 黃偉哲週日成立萬人團結後援會

2017-12-07 11:50

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長參選人、立法委員黃偉哲本週日下午3點將在安南區海佃路一段，舉辦「安南後援會」萬人團結成立大會，並且將與台語歌手翁立友合唱「堅持」這首他最喜歡唱的歌曲，宣示從政走大道的決心。

黃偉哲表示，安南區在300年前仍是一片汪洋，屬於台江內海的一部分，1823年因為山洪暴發導致舊曾文溪改道，內海快速淤積而漸漸陸化，先民得以據地搭建草寮圍墾，展開基本生活，古時有「台江十六寮」的歷史見證，至今仍有多處庄頭部落沿用舊地名，日據時期更設有安順庄，戰後設台南縣安順鄉，1946年併入省轄台南市時，取「安順」與「台南」之名，合稱為「安南」，有保境平安之意。

黃偉哲說，安南區人口迄今已超過19萬，除永康市已居第二，西半部存有大片漁塭與生態保護區，東半部則有較繁榮的住商地帶，可說是大台南市合併後城鄉風貌的縮影。

黃偉哲表示，未來若主政後，將依據安南區各地方風貌現況及發展特色做更完善規劃，並且依現有水文條件建設滯洪及疏洪道排水防洪設施，更要加速台61線跨曾文溪景觀大橋早日竣工，以利連結台江大道、國道8號及鹽水溪北岸環快道路。

黃偉哲表示，安南區的墾荒歷史除了鐫刻先民血與淚的歷史外，更呈現台南人不怕艱苦為生活打拼的特質，他邀請所有鄉親週日參加「安南後援會」成立大會，共同攜手打造台南市的光榮。