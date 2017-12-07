認處置救國團不力 立委提案凍結內政部預算

民進黨立委賴瑞隆火力全開，痛批內政部對救國團之處置不力。（記者鄭鴻達攝）

2017-12-07 11:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕救國團前理事長白秀雄昨傳出遭逼退。民進黨立委賴瑞隆直指救國團章程違反「人民團體法」，其逼退做法形同打臉內政部，他無法接受內政部現今作為，因此提案凍結內政部600萬元預算。內政部長葉俊榮回應，會持續努力要求社會團體的章程都要符合法規。

立法院內政委員會今處理內政部單位預算案。賴瑞隆提案指出，內政部為全國性社會團體的主管機關，在處理轉型正義相關的婦聯會、救國團上卻未拿出魄力，因此提案凍結一般行政預算600萬元，待內政部專案報告後，經同意使得動支。

賴瑞隆痛批，救國團所依賴的資產、黨產都來自國家資產，除了已累積53億元資產，且每年29億元收入中，有10億元業務費去向不明，內政部歷經5次發文、理事長2度求援，白卻仍被逼退，他深覺內政部無法就此維護權益。

內政部合作及人民團體籌備處主任陳茂春回應，後續一定要求救國團章程（符合法規），會立即處理。賴瑞隆表示，白秀雄被選為理事長完全符合規定，但後續出爐的章程卻還是採主任制，違反「人團法」，形同打臉內政部。

內政部長葉俊榮回應，任何社會團體都以章程為運作基礎，但章程不能違法，對於救國團章程違法，不只白秀雄不斷提出，內政部也有不斷發文要求，但社團業務機關不能直接將手伸進去修改章程，若提出過程有不合法，會繼續要求。

賴質疑，現有「人團法」即可對救國團處以警告、撤換負責人甚至解散團體，但救國團以等同秘書長位階的主任不聽理事長指揮，甚至聯手逼走理事長，已經違法，漠視政府要求，部長應立即有所行動，維護依法處理的權益。

葉俊榮回應，社會團體章程都要符合規定，會持續努力。