讓民眾體驗資安情境 總統府舉行資安週

2017-12-07 10:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕為展現政府落實「資安即國安」，總統府與國安會共同規劃於12月11日（星期一）至15日（星期五）舉辦「106年府會資安週」，彰顯政府打擊網路犯罪與捍衛數位領土決心，希望建立「資訊安全人人有責」的文化與環境，加速數位國家的發展。

總統府表示，「106年府會資安週」期間每日上午9時30分至11時30分、下午1時30分至3時30分由參展單位在總統府一樓南北苑及部分開放參觀區域展示，活動除邀請政府資安防護人員、青年學生等機關團體參觀及參與專題演講外，也歡迎民眾於總統府一樓參觀各單位展示內容。參觀民眾與受邀團體可透過模擬情境，親身體會各種資安威脅實況，認識日常可能的資安風險，以建立資安意識。

總統府說明，配合資安週活動，總統府延長平日開放民眾參觀時間，增加下午1時30分至3時30分時段，參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府。入府參觀民眾可領取「資安護照」，於各參展攤位收集點數，現場也有「資安知識隨堂考」讓民眾參與，透過日常最貼近的資安情境體驗，協助民眾瞭解自我的資安觀念與意識。點數集滿8個關卡或完成「資安知識隨堂考」者，均可至贈品服務區兌換小禮物。

總統府指出，本次活動將首度呈現今年底前將陸續成立的各領域「資安資訊分享及分析中心」 （Information Sharing and Analysis Center, ISAC）以及第一線執法單位最新維護資安技術等。

總統府表示，活動現場將透過60吋螢幕，即時播放各種正在進行網路攻擊的資安聯防監控地圖，讓參觀民眾瞭解台灣目前無時無刻發生的資安威脅，透過即時情境，讓民眾知道網路帶來方便，也帶來風險。

總統府指出，政府單位、民間企業團體或個人經常會遭受境外勢力及犯罪組織的攻擊，因此網路威脅成為國家安全最大的挑戰之一。期盼透過此次參展單位精心規劃的展示內容，讓參與者深入認識整體資安規劃與成果。

總統府也說明，面對駭客攻擊、網路勒索及詐騙等層出不窮的資安威脅，不僅影響政府、企業和國人，甚至嚴重影響國家安全。政府為使台灣成為數位經濟領導國家，因此將資安提升至國安層級，提出「資安即國安」的國家政策，目前積極推動的前瞻基礎建設計畫、八大資安旗艦計畫、五加二創新產業計畫等，也都和國家資通安全環環相扣，反映政府大力投入資安領域的決心。