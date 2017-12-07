質疑促轉條例侵害人權 洪秀柱酸「民進黨最需要被清除」

2017-12-07 09:51

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院前天通過促轉條例，前國民黨主席洪秀柱今早在臉書撰文指出，對於執政黨多數暴力闖關通過促轉條例，遺憾看到一個執政無能的政黨，為了攫取自身的政治利益，不惜愚弄人民、撕裂族群、操弄對立、葬送憲法尊嚴，弄出一個完全沒有「正義」可言的條例，而且其中賦予促轉會「司法調查權」，明顯違反憲法的五權分立精神，更嚴重侵害人權。

她還說，一個號稱要「團結台灣」的政黨，帶來的不是安定繁榮與發展，而是仇恨對立與混亂，民進黨對權力的貪婪、對同黨的縱容、對異己的追殺，全台灣人民都有目共睹，「如果說，現在的台灣真有什麼『威權遺毒』需要『被清除』，現在看起來，可能就是這個凌駕於一切道德、正義和憲法之上的民進黨了！」

洪秀柱表示，促轉條例第19條規定，對於毀棄、損壞或隱匿政治檔案者處以高達5年徒刑，比刑法上湮滅刑事證據罪、侵犯國家法益罰得還重，不但不符比例原則，更可作為民進黨政府陷人於罪的手法，況且該條例打著「開放政治檔案」的大旗，但所謂「政治檔案」究竟由誰來界定？憑什麼是民進黨政府說了算，而且根本就是政府直接侵奪人民團體的合法財產。

洪秀柱說，促轉條例的時間界定在民國34年到81年，這種針對性的立法完全罔顧二戰後世界冷戰局面，以及兩岸對峙的歷史，更可惡的是，民進黨打著「轉型正義」的大旗，卻無視日治時期的慰安婦、抗日群眾以及過去遭到迫害的原住民族，「其實，那些受迫害者、那些真正企盼著公理正義的人，早被民進黨政府棄之如敝屣，民進黨眼裡只有自身的利益。」