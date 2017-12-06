勞基法修法吵不停 央廣台長對兒子這樣說...

勞團與青年團體不滿修法向資方靠攏，在社群串連號召抗議行動，並成立「過勞功德會」，3日在行政院前舉辦解說過勞大悲功德大法會。不少青年朋友當場剃髮加入法師誦經的行列。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-06 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法「一例一休」修法引各種爭議，中央廣播電台總台長邵立中，今（6）日晚間在臉書發文稱，他與抗議修法的大兒子為此有一番爭辯。他認為，「一例一休不是要不要修的問題，而是能不修嗎？」台灣需要一部符合現況，可以落實的勞基法，「而不是陳義過高，從嚴立法，但是根本無法執行的勞基法。」

邵立中表示，他的兒子為了抗議「一例一休」修法，專程從南部回家，要到行政院前參加「誦經」活動，他雖然沒有攔阻兒子，但還是表達了不以為然的觀點。他認為，「一例一休不是要不要修的問題，而是能不修嗎？」現行的一些規定，根本沒辦法執行。

邵立中舉了自己曾是微小型企業創業者的例子，因業務性質有淡季和忙季，加一給四來計算工時沒利潤還要賠錢，附近的重型機車組裝小工廠也是接單就從早到晚趕工，出貨後常看不到人，「這樣的企業，你跟他說，你只能7休1，不能14休2，他怎麼活呢？」

邵立中說，勞基法修法，對大財團和有能力組工會的強勢勞工影響有限，「一例一休必須修法，要保護的其實是台灣最弱勢的一群人，包括微小型與新創的弱勢企業，以及有做才有錢賺的弱勢勞工」，「過度急躁地拉高了勞基法的門檻，這就好比是在經濟上，用粗暴的手段清除低端人口一樣。」

邵立中說，好辯的兒子在聽完沉默了，雖然第2天他還是去了「功德院」，但新聞中沒看到他的身影，「希望，這個社會也能像我們父子這樣論理溝通，為台灣找到更好的出路。」