工作簽證過期？ 張鐵志在港辦理入境簽證遭拒

2017-12-06 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕文化總會副秘書長張鐵志原定今天到香港出席「四城文化交流會議」，卻在香港機場遭到拒絕入境，之後張鐵志搭機於晚間返台。有消息指出，張鐵志未能入境香港是因工作簽證過期，不過張鐵志對此表示，證件上雖然沒有到期年限，但要刷證件通關時卻被告知已過期，之後機場工作人員建議可現場辦理入境簽證，只是依指示在香港機場辦理時卻遭拒絕，機場方面也沒有給明確原因。

《中央社》報導，針對遭拒入境，張鐵志表示，今日赴港有向文總請假，並以個人身分前往「四城論壇」擔任觀察員。張鐵志說，先前也參加過好幾屆，這次卻頭一遭無法入境香港。

針對有消息指出，張鐵志遭拒入境香港是因工作簽證過期，目前已搭機返台的張鐵志則指出，他先前因曾在香港擔任文化雜誌「號外」總編輯，在2013年取得卡式的香港居民身分證，出入境香港可直接憑證件刷卡通關，但今天就「不給刷，說是過期了」，雖然證件上沒有寫到期年限，張鐵志也只能無奈表示：「也許真的過期了，他說4月就過期。」

獲知自己的香港工作居留簽證過期後，機場工作人員也建議他上網申請港簽入境，但他依指示在香港機場透過網路辦證，卻遭拒絕。張鐵志說，就是「下不來，沒有給原因，電腦就說登記不成功。」張鐵志認為，港府方面當然不會說明拒絕理由。香港入境事務處至今沒有就這起個案作出評論。

張鐵志也提到，過去幾年一直希望促進台港交流，若沒有辦法繼續會覺得很可惜，「還是會希望兩邊有更多的交流。」至於下次若要入境香港是否會改持台胞證或尋求其他途徑？張鐵志則說：「短期之內不會再試了吧。」

「四城文化交流會議」是由台北、上海、香港、深圳民間輪流舉辦，簡稱「四城論壇」，已有20年歷史，今年12月是輪到在香港舉辦，張鐵志受邀擔任講者，卻在入境香港時遭拒絕。