賴揆：中火燃氣發電 提前至112年完成

2017-12-06 18:34

〔中央社〕立法院副院長蔡其昌今天與多位彰化、台中的立法委員拜會行政院長賴清德，蔡其昌說，會中賴清德承諾台中發電廠新燃氣機組將提前2年完成，他也盼空氣污染防制法能列入臨時會議程。

蔡其昌與來自台中、彰化的立委，包括民主進步黨籍立委黃國書、何欣純、洪宗熠、黃秀芳、陳素月、林靜儀，以及時代力量立委洪慈庸，下午到行政院拜會賴清德，雙方就中台灣空污防治及改善議題進行討論。

蔡其昌在立法院轉述時說，賴清德承諾台中發電廠新燃氣機組原定民國114年完成，將提前2年在112年完成，賴清德會用行政院力量整合各部會，「速度要快，讓民眾有感」。

蔡其昌說，空污這麼嚴重，民眾企盼能快點解決，空污法下週一（11日）會先在行政立法協調會報中討論，下週四（14日）送出行政院會，並送到立法院，他個人期待空污法能納入臨時會議程，「朝野如果有共識，幾分鐘就能解決」。

何欣純受訪時說，賴清德在會中表示，行政院年底先盤點各部會空污防制措施後，正式宣布整合機制，將空污列為最優先政策；賴清德也說，對電動車補助額度太少，將進行檢討，預算到位速度要加快、每年補助名額也要提高。

蔡其昌會後也發布新聞稿表示，空污涉及很多經費問題，預算上應該要寬列預算，甚至以特別預算的方式來解決空污問題，相信所有立委都會支持，希望縮短各項空污改善的期程。

黃國書表示，政府要讓人民有感，面對近期許多環保團體的訴求，政府應多傾聽大家的意見，甚至召開空污的國是會議，讓大家的聲音可以直接上到層峰，全民一起來集思廣益，尋求改善方法。