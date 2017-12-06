促進轉型正義要改校名、路名？魏明谷：傾聽民意

2017-12-06 18:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕立法院昨天三讀通過「促進轉型正義條例」，關於以「中正」為名的道路、學校是否要更名，也引發討論，對此，彰化縣長魏明谷強調，傾聽民意，以民意為依歸。

魏明谷指出，促轉條例的原意讓台灣朝向轉型者的正義，是以和解為優先，不以個人崇拜為主，所以，彰化將順應民意，以民意為優先，有關學校、路名是否「去中正化」，將傾聽民意後，做適當的規劃處理。

彰化縣許多鄉鎮市都有中正路的路名，也有以「中正」為名的學校或是禮堂，而中正路的路名大多位於市區，也都是各地的主要道路。