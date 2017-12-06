文化部報告青銀合創 蔡英文：檢討不合時宜法規

2017-12-06 18:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請文化部次長楊子葆報告「社區總體營造青銀合創計畫」，據轉述，兼任黨主席的總統蔡英文認為報告太學術、且缺乏可行性評估，應該要先在幾個地方做出規模，有點類似樣品屋的概念，讓大家看得懂，而不是先來中常會報告。民進黨發言人鄭朝方轉述，蔡英文表示，行政部門更應該積極檢討法規不合時宜的地方，讓青年的創意，不受到阻礙。

據轉述，蔡英文說，文化很多觀念比較不容易懂，如果想要把這些文化變成產業化、創業機會，可行性評估很重要。從這個計畫可以感受文化部很用心，但是計劃恐怕還不太完全。

蔡英文也認為，文化部應該去找長照單位談一談，而不是來中常會報告，並且做可行性評估，例如老舊房子是否適合老人家居住等等。

蔡英文也坦言，中常會是比較政治性的場合，所以，文化部的規劃雖然不錯，在文化層次鼓勵素養的年輕人，但這個選項是否經過政府努力後可以實現？可行性評估就很重要。

民進黨發言人鄭朝方轉述，蔡英文指出，民進黨文化政策的核心價值，就是要以人為本，翻轉由上而下的文化治理方式。政府的責任，是要打造一個平台，讓資源能夠全民共享、讓任何有想法的人能夠盡情揮灑。

鄭朝方轉述，蔡英文表示，社區總體營造在台灣歷經30多年，這次文化部提出的「社區總體營造青銀合創計畫」，以清楚的政策論述，透過全國文化會議凝聚共識，建置完整的預算、審查、輔導的機制，使社區總體營造政策更符合台灣目前的社經發展，也讓青年世代與社區有完整的合作機會。

鄭朝方轉述，蔡英文說，青銀合創計畫的重要理念，是要透過政府持續性的支援，讓青年能夠回到故鄉、回到社區，使台灣豐富的文化內涵能夠持續深化，並轉化成活絡在地經濟的力量。因此，行政部門更應該積極檢討法規不合時宜的地方。讓青年的創意，不受到阻礙。