蔣萬安挺促轉？立院表決68次 他僅1次贊同...

2017-12-06 17:56

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院昨天（5日）三讀「促進轉型正義條例」，國民黨立委蔣萬安曾就民進黨團的再修正動議投下1次贊成票而引發關注。不過，昨日的表決紀錄會說話，蔣萬安僅就該次投票同意民進黨團提案，有多達63次與國民黨團採取一致態度。

立法院會昨天整整耗費12小時、前後表決68次，終於完成「促轉條例」三讀。其中，蔣萬安身為前總統蔣介石的曾孫，曾於處理民進黨團對第6條提出的再修正動議，投下贊成票，引發關注。他解釋，該條文內容是平復司法不法、撤銷受難者的有罪判決，民進黨團的內容幾與國民黨團一樣，才投下贊成票。包括追究歷史真相、清除威權象徵、公開歷史檔案等等內容，他都持反對態度。

扣除缺席棄權 63次依國民黨團態度投票

不過，進一步檢閱昨日的投票紀錄，蔣萬安在68次表決中，有63次與國民黨團一致，包括黨團開放投票而其他國民黨立委有一致的投票動向；並於下午5點左右3度缺席表決，包括2個延長開會的提案，以及再修正動議第9條的其中1次表決。

另外1次為支持民進黨團的第6條再修正動議，1次對時代力量黨團的第6條再修正動議投下棄權票。

換句話說，在「促轉條例」全案21條中，除了第6條以外，其他包括追究歷史真相、清除威權象徵、公開歷史檔案等內容，蔣萬安都依國民黨團的態度投票。