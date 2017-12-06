慶富案〉監察院糾正慶陽海科館BOT 館方回應了

2017-12-06 17:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕監察院今天糾正委託慶陽營運及新建海生館的基隆海洋科技博物館，海科館經營管理組主任何林泰表示，館方均依契約規範對慶陽進行履約管理，對慶陽也已裁罰，至於工程未依進度到位，館方會虛心檢討，等收到監察院正式文件後，館方將依監察院提出的問題逐一回覆。

監委調查發現，慶陽向台灣土地銀行等5家銀行進行聯貸，土銀身為聯貸的主辦銀行，未會同海科館查核工程實際進度，僅憑該公司出示一紙進度證明書及相關發票即撥款，查核機制形同具文，導致超撥高達1億5157萬餘元，今天通過糾正土銀與海科館。