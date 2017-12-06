文化總會副秘書長張鐵志 在香港機場入境被拒

2017-12-06 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕原定今日到香港出席城市文化會議的文化總會副秘書長張鐵志今表示，他在香港機場被拒入境。

作家張鐵志原定今天到香港出席城市文化會議，但他今下午在推特發文說，「終於，我在香港機場被拒入境了」、「眼睜睜看老婆進去。」。

由於張鐵志的妻子Amy是香港人，在該文底下有網友反諷，「終於香港人配偶都可以拒入境了」、「比入境失踪要lucky啊！還能聽到『終於，我在香港機場被拒入境了』。」，其他網友也紛紛表示「恭喜升級」、「中英聯合聲明是歷史文件」。