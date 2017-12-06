白秀雄辭職 立委要求撤換葛永光 解散救國團

救國團理事長白秀雄驚傳辭去團內所有職務，民將擋立委要求各部會「硬起來」！圖為救國團劍潭青年活動中心、志清大樓。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-06 17:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕救國團理事長白秀雄驚傳辭去團內所有職務。民進黨立委賴瑞隆怒指這是救國團轉型的重大挫敗，他呼籲各部會硬起來處理，不應繼續行政怠惰，如內政部依「人民團體法」撤換主任葛永光甚至解散救國團；不當黨產處理委員會立即進行黨產認定；教育部立即廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」等規定。

賴瑞隆說，白秀雄請辭顯示內部反改革力量抬頭，原本期待理監事章程通過後，將權力回歸於理事長，白在6月及9月兩度向內政部求救，要求強硬介入，但救國團最後卻仍抗拒改革，讓白管不到內部帳務及人事任命。

賴瑞隆表示，台灣所有社團都是由會員大會所選出的理事長所主導，有哪個像救國團享盡國家、政府資產、特權，卻一方面虛情假意說要改革，一方面卻動用各種關係逼退白秀雄，為社會團體立下最惡劣的示範。

儘管「促進轉型正義條例」甫三讀通過，但救國團主任葛永光仍大權在握。賴瑞隆直指此事是救國團轉型的重大挫敗，他要求內政部硬起來挺白秀雄，立即依「人民團體法」撤換葛等人職務，若必要更可解散之。

賴也表示，救國團資產多是來自黨產或國家資產，呼籲黨產會立即對救國團進行不當黨產認定，教育部也應立即廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，地方政府則應積極查緝其違法未登記的事業，否則就是行政怠惰。

賴瑞隆接著說，他不但譴責救國團內的反改革勢力，也呼籲各部會動起來，來支持白秀雄的改革，不應繼續坐視，更希望白秀雄繼續留任，繼續領導救國團轉型、改變。

立委黃國書則認為，救國團既非政府單位，卻又非一般民間社團，帶有過多官方色彩，得以經營許多民間團體無法經營的事業，例如活動中心、補習班、旅宿業務等，這當然都是被賦予的特權，是威權體制下的產物。

黃國書強調，希望轉型正義的政策，能清楚定位救國團，若要經營旅宿業、補教業等，都應依法申請登記，將救國團導入正軌，不應再任由其享有威權時代的特權。