民進黨公布發言人群 「派系分布」長這樣...

民進黨中央黨部副秘書長徐佳青（中）6日在中常會後，介紹鄭運鵬（左）、谷辣斯（Kolas Yotaka）（右二）、蔡適應（左二）及吳思瑤（右）等四位立委將兼任中央黨部發言人。（記者朱沛雄攝）

2017-12-06 16:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天公布第二波發言人群名單，名單包括立委鄭運鵬、吳思瑤、蔡適應、原住民立委Kolas Yotaka。在派系分布上，除了蔡適應是隸屬「正國會」，其他都是新潮流或親新系。民進黨副祕書長徐佳青表示，發言人的挑選除了專業外，也兼顧性別（兩男兩女）、族群、區域考量。

由於明年將要舉行地方選舉，依照規定，有意被黨提名參選者，都要在就職日前一年辭去中央黨部職務。因此，原本擔任發言人的4名現任議員王閔生、阮昭雄、邱莉莉、楊家俍都在月初辭去發言人職務，民進黨日前公布第一波第七代發言人，包括客家部主任鄭朝方、青年部副主任何孟樺、中國部副主任林琮盛。

徐佳青今天介紹4名新任發言人，徐佳青說，這4名立委在立法院表現亮眼，包括台北市士林北投區立委吳思瑤（新潮流）、來自花蓮的立委Kolas Yotaka（親新系）、來自基隆市的蔡適應（正國會），曾任民進黨發言人的立委鄭運鵬（新潮流）。發言人的挑選也兼顧性別（兩男兩女）、族群、區域考量。

Kolas說，自己是來自花蓮的阿美族人，希望未來可以跟大家配合；吳思瑤說，過去在立法院的發言只代表自己對法案、政策的意見，現在擔任發言人，會拿捏立委與發言人的發言。

蔡適應表示，很高興有機會擔任發言人，他目前擔任外交國防委員會的召委，也常常會受訪談外交國防議題，未來會拿捏立委和黨發言人之間的立場。

這次又再度回歸發言人職務的鄭運鵬表示，這次他第四次擔任黨職，跟媒體朋友們也很熟悉，希望大家合作愉快。

民進黨籍立委鄭運鵬將兼任中央黨部發言人。（記者朱沛雄攝）

民進黨蔡適應將兼任中央黨部發言人。（記者朱沛雄攝）

民進黨蔡適應將兼任中央黨部發言人。（記者朱沛雄攝）