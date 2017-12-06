反修勞基法成下一太陽花學運？ 學者直言「不會」

2017-12-06 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前立院初審通過《勞基法》修法，引起社會爭議，許多人關注是否可能引發另一次如「太陽花學運」般的社會運動。台師大政治研究所教授范世平對此明確表示「不會」、「『反修勞基法』不會成為另一個太陽花學運」。

台師大政治研究所教授范世平昨（6）在臉書上舉出6點，說明為何「反修勞基法」不會成為下一個「太陽花學運」。范說明，太陽花學運訴求「反服貿」，其源自多數台灣人「對中國的高度恐懼，對兩岸統一的極度排斥」，因此民意集中。但修勞基法涉及廣泛，「勞工中有產業的差異，有世代的差異，有南北的差異，更有城鄉的差異」，難以凝聚共識。且台灣人害怕服貿通過後「退無死守」，相較勞基法修改部份條文，造成的改變「沒那麼顛覆性」，反對者出於對民進黨勞工立場反覆的憤怒而抗爭。范認為，「恐懼的渲染力，還是遠高過憤怒」。

范另說，民進黨與年輕世代較親近，使兩者能在太陽花學運上「分進合擊」。此次年輕人雖與國民黨皆反修勞基法，但學生族群「並不喜歡國民黨，也沒人認為國民黨是真的支持勞工」，使學生與國民黨無法合作。而本週一「反修勞基法」群眾中，「『八百壯士』的帳篷內有人大力聲援」，加上「『蔡英文下台』的聲音不絕於耳」，使左派運動中出現右派的聲音，造成運動路線錯亂。

行政院長的出身也有影響。范說，與太陽花時期的行政院長、曾任台大教授的江宜樺不同，賴是「貧苦出身，來自基層」，也會造成不同結果。另外，勞團計畫於23日舉辦反修勞基法大遊行，與先前36萬人遊行的紅衫軍、50萬人參與的太陽花相比，范提出，勞團遊行的人數「30萬人是低標」，否則為白忙一場。

最後，范世平寫道，民進黨的手法是「強行通過送出委員會，賴清德成功鞏固陣地」，被譽為「站神」的國民黨反勞基法主力蔣萬安「也累了」，並表示有點訝異場外的抗議團體「散的太快」。