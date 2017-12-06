蔡總統談勞基法修法 勞團：民進黨離年輕人愈來愈遠

蔡總統談勞基法修法，勞團批：民進黨離年輕人愈來愈遠。（記者朱沛雄攝）

2017-12-06 15:10

〔記者李雅雯／台北報導〕總統蔡英文今天下午1點半親上火線說明近來紛擾不斷的勞基法修法。長期參與勞工運動的桃園市產業總工會顧問毛振飛表示，從談話中可以看到「民進黨離年輕人愈來愈遠了」。

毛振飛認為，去年一例一休修法中，勞團站在降總工時立場，訴求的是不砍七天國假，這次再修法過程中，本用來以價制量的「做1給4、做5給8」被拿回去了，打開可以連續工作12天的大門，還有加班時數上限拉高，社會各界給了很多一例一休再修法期待，這次修法卻實在是修得太過頭了。

「民進黨會讓年輕人離他愈來愈遠」，毛振飛強調，年輕人要的是休假，而不是加班，40歲以上的人或許想要加班費，在低薪環境下，年輕人的加班費也沒有多出多少錢，沒有誘因；年輕人要的是生活、要的是休假。

行政院長賴清德日前說，在高鐵上聽到一例一休讓民眾兒子少了兩萬元收入。毛振飛笑說，這就是「朱立倫的淡水阿嬤」再版故事，若加班費可拿到兩萬多，代表底薪至少有七萬。

「這個修法代價會很大，會讓民調往下掉，年輕人支持率會持續降下」，毛振飛說，蔡英文對於勞基法修法的主張和年輕人間有很大的距離。