罷免案倒數計時 黃國昌的態度是這樣....

2017-12-06 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案，將於本月16日進行公投，對於即將到來的罷免日，黃國昌表示，會用相同態度過每一天！

根據《蘋果日報》報導，黃國昌表示，他會用相同態度過每一天，很難想像自己會拋棄選民託付，每天在選區跑來跑去的。

黃國昌表示，支持他的朋友，12月10日會再汐止火車站辦大集結、拜託支持時代力量改革理念的朋友，在投票日當天投下不同意罷免票。

罷免案將在12月16日進行公投，依據選舉罷免法，罷免通過門檻是同意票數達選區選舉人總數1/4以上，要6萬2798票罷免票才通過。