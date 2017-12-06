促轉條例三讀 蔡英文：台灣會蛻變成不一樣的國家

民進黨主席蔡英文（左）6日在民進黨中常會中，對立院三讀通過「促進轉型正義條例」，向民進黨立院黨團及黨團總召柯建銘（右）表達肯定。（記者朱沛雄攝）

2017-12-06 15:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為了平反威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果，立法院院會昨晚三讀通過「促進轉型正義條例」，總統兼任民進黨主席的蔡英文今天在中常會前表示，期待這一天的到來，那就是在轉型正義完成之後，台灣不再有任何政黨，需要再背負威權統治的包袱。台灣會蛻變成一個不一樣的國家。

民進黨今天召開中常會，總統蔡英文也特別利用這個機會，感謝民進黨黨團所有成員和總召柯建銘在這一年多來的堅持和努力，讓促轉條例終於在昨天三讀通過。這是台灣自由民主的一個重要的里程碑。

蔡英文說，她在今年紀念二二八70週年的那天曾經說過：「轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能夠走向未來。」

蔡英文說，她期待這一天的到來，那就是在轉型正義完成之後，台灣不再有任何政黨，需要再背負威權統治的包袱。人民不再因為痛苦的歷史記憶而相互仇恨，台灣會蛻變成一個不一樣的國家。台灣的民主，也會更往前走一步。

蔡英文最後也感謝執政團隊和立院黨團的付出和承擔。