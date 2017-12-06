「道不同不相為謀！」 白秀雄請辭救國團理事長

對於白秀雄請辭，救國團已確認他的辭呈。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-06 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕救國團理事長白秀雄傳出因「道不同不相為謀」，請辭救國團理事長！

根據《中央社》報導，白秀雄受訪時透露，因為與救國團理念不同，在下午1時30分提出辭呈辭掉理事長、理事身分。

報導指出，對於白秀雄請辭，救國團已確認他的辭呈。

前台北市副市長白秀雄今年3月受救國團榮譽召集人李鍾桂力邀，擔任救國團召集人。由於救國團內部對白秀雄的改革阻撓不少，白秀雄9月接受本報專訪時說，已做好規劃，若今年11月救國團內部仍未提送至理監事會做組織章程修正，他就會打包走人；而他也選擇在今天送出辭呈。

白秀雄當時表示，他一度想放棄這個職位，因為他發現自己雖曾擔任台北張老師的主任委員，但竟然不是救國團的會員，要擔任召集人還要先入會。他更發現，救國團作為一個青年組織，會員都是總幹事以上，平均年齡45到55歲，「決策圈高齡化，怎會知道年輕人的聲音」？

此外，白秀雄進一步指出，救國團對外也沒有與民間團體相輔相成，他擔心救國團有一天會被社會唾棄，所以認為救國團要不就走向真正的人民團體，擴大公民參與，不然就回歸威權組織，那就是被淘汰。