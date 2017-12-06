修勞基法 蔡英文鄭重強調「四不變」

2017-12-06 14:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕一例一休政策大轉彎，勞基法修法被質疑讓台灣勞動權益倒退30年，網路上罵聲連連。總統兼任民進黨主席的蔡英文今天在民進黨中常會前，臨時召開緊急記者會表示，網路上的批評和指教，都虛心接受，但她要強調，「正常工時不變、週休二日的原則不變、加班總工時不變、加班費計算費率也都不變，這「四不變」是民進黨始終堅持，沒有棄守。

蔡英文保證，轉型過程中，政府對於勞工過勞的問題，必須介入，也一定會介入，她已經要求行政部門務必嚴格把關，在因應法規過於僵化的同時，也要杜絕過勞的情形出現。

蔡英文也保證，面對長久以來的薪資偏低情況，政府除了給予一定的彈性，更要根本性的協助中小企業成功轉型，讓勞工擁有更好的薪資結構，除此之外，也會持續「推動基本工資的調升」，所有人都應該分享到經濟發展的成果。

蔡英文記者會全文

勞基法是在1984年立法，距離現在已經有33年的歷史了。這33年來，台灣的產業結構和型態，經歷了非常巨大的變動。而長久以來，這套為當年的產業結構所打造的法律，並沒有隨著當前新興而多樣的產業型態，而做出調整。也就是因為如此，在今年的全代會，我就要求黨的政策部門開始發展保護勞工權益的新架構以及論述，也希望以此帶動新的勞動法律結構的討論。

在新的勞動法規結構建構前，為了維護勞動權益，上一次的修法，我們聚焦在強化對勞動者的保護。但也因為勞動型態的日益多元，既有的單一標準，確實無法回應各種現代產業發展的彈性需求。因此，這一次的修法，在「四不變」的原則下，我們希望給予資方和勞方一定的彈性。

我要強調，給予特殊狀況的彈性，並不是要把極端現象常態化。該有的把關機制，我們絕對不會忽略。也不會容許善意的彈性被人惡性的濫用。

台灣的中小企業正在轉型，給予一定的彈性，代表的不是利潤的多寡，而是他們是否能夠繼續存續下去的關鍵。同樣的道理，對於很多基層的勞工朋友來說，彈性代表的，可能不只是加班費，而是一個家庭是否維持收支平衡的關鍵。

我了解許多年輕朋友與弱勢勞工，對於低薪與過勞的憂心，這些都是我的責任。我們如果要根本性的解決這些問題，關鍵就在於台灣的經濟體質。

做為總統，我必須一步步調整台灣的體質。而支撐台灣近八成就業機會的中小企業是否能夠成功升級轉型，更是經濟體質轉型最關鍵的所在。

我要向各位保證，轉型過程中，政府對於勞工過勞的問題，必須介入，也一定會介入。我已經要求行政部門務必嚴格把關，在因應法規過於僵化的同時，也要杜絕過勞的情形出現。

我也要向大家保證，面對長久以來的薪資偏低情況，政府除了給予一定的彈性，更要根本性的協助中小企業成功轉型，讓勞工擁有更好的薪資結構，除此之外，我們也會持續推動基本工資的調升，所有人都應該分享到經濟發展的成果。

中小企業的需求在天秤的一端，理想的勞工權益則在另外一端。找到平衡點，對任何一個政黨來說，都是非常困難的事情。我相信，在這段時間我們執政團隊的同仁，都很煎熬。

我們遭受了不少批評。我昨天也說過，我會負起最後的責任。民進黨已經做出決定，所有批評指教，我們都概括承受。這是一個很困難的選擇。不過，不困難的事也不用我們民進黨來做。

前天這個草案出委員會，接下來的一個月，我們在立法院還有協商期間。我要請立院黨團的同仁，務必充分討論所有人的意見後，齊一步伐。同時，我們也歡迎各個在野黨，透過理性的民主程序，完整反映社會多元的意見，讓修法的工作更加完善周延。

最後，我也要特別利用這個機會，感謝民進黨黨團所有成員，特別是柯建銘總召在這一年多來的堅持和努力，讓促轉條例終於在昨天三讀通過。這是台灣自由民主的一個重要的里程碑。

我在今年紀念228七十週年的那天曾經說過：「轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能夠走向未來。」

我期待這一天的到來，那就是在轉型正義完成之後，台灣不再有任何政黨，需要再背負威權統治的包袱。人民不再因為痛苦的歷史記憶而相互仇恨，台灣會蛻變成一個不一樣的國家。我們的民主，也會更往前走一步。

最後，再次謝謝執政團隊和立院黨團的付出和承擔，謝謝大家。