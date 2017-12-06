教部青年署組新南向資通訊交流團 前進印尼媒合商機

2017-12-06 14:30

〔記者林曉雲／台北報導〕青年署配合新南向政策，青年創業U-start計畫組成「新南向資通訊交流團」，近日帶領8家U-start計畫培育的優秀新創公司前往印尼，與當地資通訊產業互動、交流，為了讓交流團的新創公司快速接軌當地市場商機，並在印尼辦理「2017台印資通訊新秀展暨商機媒合會」，邀請亞洲華商經貿聯合總會、印尼華商經貿聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會青商會等相關單位參加，協助參訪團快速對接當地市場並建立網絡。

青年署署長羅清水表示，「2017台印資通訊新秀展暨商機媒合會」共吸引113位人次參與，安排8組新創公司的Demo Show時間，讓優質的台灣新創產品能在國際上增加產品能見度，並於活動中安排關鍵對談，做為協助台灣新創業者與當地業者對接橋樑，透過與當地華商諮詢討論，暸解進入市場的「眉角」；下午安排台灣赴印尼創業有成的新創公司EZTABLE創辦人陳翰林分享印尼創業歷程與經驗，8家團隊進行新秀展示及技術體驗，現場吸引不少印尼民眾前往參加。

參團新創公司包括：「歐酷網路」為台灣最大APP品牌發行商及行動新媒體平台商，所開發的「追劇瘋 CHOCO TV」更為台灣行動影視娛樂類APP第一首選；「點子行動」所推出的手機醫生APP，目前已經橫掃57個國家工具類App排行榜第1名、17個國家付費排行榜第1名、29個國家總App排行榜第1名，擁有超過400萬人次下載數；另有「相信典子」、「天橋科技」、「安捷光電科技」、「小寶文創」、「好好鮮生」、「貼個夠有限公司」等新創公司。