鍾孔炤出示圖表 稱台灣勞工成全球血汗低薪「隱形冠軍」

2017-12-06 14:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕勞基法修法週一在朝野衝突不斷中闖關成功，外界正反意見兩極。勞工出身的民進黨立委鍾孔炤昨在臉書再度開砲，直指台灣經濟在過去20年間不斷成長、勞動成本持續下降，「中間差額都成為雇主利潤」，造成台灣勞工不斷提高生產力的結果，卻只能陷入持續低薪；鍾孔炤痛批，台灣勞工勞動報酬成長率最低，成為全球血汗低薪的「隱形冠軍」。

日前表態對一例一休修法有異議的鍾孔炤，曾於修法過程中數度反對此次提案，且還在長達6分鐘的質詢中，高舉「大悲無言」的標語、不發一語，表達對此次新版修法內容無言的抗議。

鍾孔炤昨在臉書貼文，分別出示「國內要素所得佔GDP比重」與「20年來工業部門勞動生產力及單位產出勞動成本」兩張圖表，說明台灣經濟成長、勞工勞動報酬與勞動成本比較圖。

鍾孔炤表示，理論上，若經濟成長率高於人口成長率，實質薪資也會成長，但在台灣勞工薪資卻持續倒退；他認為，受僱人員報酬占GDP比重持續下滑，但營業盈餘占GDP比重卻持續上升，等同經濟成長的結果多被企業及大股東拿走。

鍾孔炤提到，在民國85年到105年間，平均勞動生產力指數持續成長，代表企業所得也因此持續增長，但在經濟不斷成長的情況下，勞動成本卻不斷下探，兩者的曲線明顯呈現極端對比；鍾孔炤說，同在國外諸多的統計數據中，台灣勞工勞動生產力平均年成長率最高、勞動報酬成長率最低的結果，儼然成為全球血汗低薪的「隱形冠軍」。

鍾孔炤表示，「20年來勞動生產力連年攀升，勞動成本逐年下降，中間的差額都成了雇主的利潤」，代表過去政府期待透過低薪提高產業競爭力，而產業會自律提供員工剩餘盈餘分配的思維，在20年的結果下是失敗的，尤其，當面對中國等國相繼而起，持續追求成本下降、壓低人力成本的情形更是變本加厲，「台灣勞工不斷提升的高生產力，卻只能陷入持續的低薪」。

鍾孔炤反問，到底是「勞工需要加班」，還是「企業需要轉型」？他認為結果不言可喻；鍾孔炤並指出，在修法之前，「公平經濟與分配正義」，才應是更需思考的選項。