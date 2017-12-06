蛙兵抗空污？ 江啟臣新選舉文宣遭網友噓爆

2017-12-06 14:03

〔記者李忠憲／台中報導〕擬投入台中市長選戰的立法委員江啟臣，今天推出首波選舉文宣，主打「海龍蛙兵」的他，放上當年蛙兵照片，自許「敢戰、能戰，就讓蛙兵海龍力戰空污惡龍！」只是網友似乎不領情，紛紛留言噓爆，「越選穿越少」、「原來在選猛男不是選台中市長」，更有人說，「等你有權力關掉火力發電廠再來打這做不到的政見，不然就只是畫唬爛」。

國民黨要推立委江啟臣或是盧秀燕來代表參選台中市長，目前仍看不出端倪。江啟臣服務處今天推出第1波選舉文宣，以「敢戰能戰 贏回大台中」為主題，並大秀當年在金門當海龍蛙兵的照片，氣勢十足。

新聞稿中，江啟臣述說自己1996年台海危機時，在金門前線當海龍蛙兵，從不會游泳到成為蛙兵，讓他相信，憑著堅定意志力，沒有做不到的事！嚴苛訓練更讓他學到，唯有正面面對挑戰，無所畏懼，敢戰能戰，才能力挽狂瀾，扭轉乾坤。

江啟臣表示，空污問題已讓台中市民忍無可忍，文宣不只是文宣，更是市長林佳龍當選3年來，每一個市民心中真實感受。他身為2個孩子的父親，不僅率先揭發市府黑箱展延中火第9號燃煤機組，迫使市府嚴審10座機組中剩下的9座。又提案修正「溫室氣體減量與管理法」，將公民營火力發電廠納入減排目標管理等。

他說，肺不能換，但市長可以換！他要用海龍蛙兵面對挑戰，以作為父親的責任感，還給這城市的孩子好空氣。如果林佳龍做不到，就讓江啟臣來做！面對空污，江啟臣敢戰、能戰

只是，這分選舉文宣在PTT上卻被網友噓爆，網友Jerry說，「為什麼一定要譁眾取寵？真的很討厭這種選舉文化，衣服還是穿起來吧，不然就趕快拿出自己的政見，從頭到尾根本沒看到過。」網友moonstrike也說，「等你有權力關掉火力發電廠再來打這做不到的政見，不然就只是畫唬爛」。網友horseinwine更說，好漢不提當年勇！嘴當兵表示你沒料了。

另外，更有網友稱，「越選穿越少」、「原來在選猛男不是選台中市長」、「教召立委不用教召喔！這麼愛提海陸，不要連任簽下去好了」、「大概怕連初選都過不了，急了腦殘幕僚。」等語，酸勁十足。