減碳抗空污從自己做起 林佳龍解領帶備詢

台中市長林佳龍（中）響應市議員陳世凱（左）、王立任的節能減碳訴求，當場解下領帶。（記者張菁雅攝）

2017-12-06 13:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員陳世凱、王立任今天在總質詢時認為節能減碳抗空污應從自己做起，不但要求關掉議場燈光，也請市長林佳龍帶頭解領帶，以減少冷氣用電。林佳龍當場解下領帶表示支持，並表示，將與議會協調，在不失莊重的情況下，會要求一級主管一起響應節。

空汙問題近期吵得沸沸揚揚，陳世凱在質詢時先詢問在場官員是如何抵達議會，僅有一位官員是走路，其他皆為開車。

陳世凱說，對抗空污不是只針對中火在謾罵，或做政治口水戰，而是融入生活中，從自己做起，除了多走路外，議場兩旁是一大片玻璃帷幕，透光性很好，即使關燈，光線仍然足夠，從現在起，他和王立任的質詢時間都不必開燈。

陳世凱接著播放在日本福岡拍攝的影片，並指出，現在日本男性皆不打領帶，身體力行做環保，因此請市府官員也不要打領帶，如此可讓冷氣溫度調升一至二度，以節約用電。

林佳龍立即解下領帶表示，他在辦公室都不打領帶，但在接待外賓時，會需要打領帶，如果全民有共識，以台灣的天氣，大家從生活上做起，盡量穿著輕便服裝，市府也將與議會溝通，在不失莊重的情況下，一級主管備詢也可以不打領帶。