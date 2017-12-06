入山證將成絕響 立院協商廢除山地管制區

立院內政委員會今就「國家安全法第五及七條修正草案」進行協商，朝野黨團一致同意廢除山地管制，若完成修法三讀，未來山地管制區、入山證將成絕響，圗為 已經解禁的新竹縣尖石鄉山地管制區入口。（資料照，記者廖雪茹翻攝）

2017-12-06 13:51

〔記者曾韋禎／台北報導〕實施數十年的山地管制政策可望走入歷史。立法院內政委員會今就「國家安全法第五及七條修正草案」進行協商，朝野黨團一致同意，廢除山地管制。若完成修法三讀，未來山地管制區、入山證將成絕響。

包括KOLAS、孔文吉、鄭天財等多位原住民立委均提案，刪除「國安法」中的山地管制。但對於國防部劃設軍事管制區若涉及原住民領域時，該如何辦理，各有不同意見。今就此進行協商。

由於國防部、內政部均同意解除山地管制。朝野立委達成共識，取消現行法令對於山地管制的相關規範，若軍事管制區位於原住民領域，則應徵求當地原住民族或部落同意，並由國防部會同內政部、原民會訂定參與及補償辦法。

朝野也同意通過行政院版草案，授權主管機關公告重要軍事設施管制區，並禁止記錄、攝影，使用無人機、飛行傘、養鴿；違反記錄、攝影禁令者，可處6個月以下有期徒刑；違反無人機、飛行傘禁令者，可直接沒收飛行器；鴿舍則可予強制拆除。

全國曾有28原鄉受到山地管制，內政部已陸續檢討解除。包括新竹縣五峰鄉、尖石鄉已公告解除，嘉義縣阿里山鄉、新北市烏來區即將調整。南投縣信義鄉、仁愛鄉則已撤除檢查站，改由派出所負責管理工作。