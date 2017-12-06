退輔會不撤蔣中正銅像 李翔宙：保存指標紀念性人物

退輔會主委李翔宙表示，退輔會不會因為通過「促轉條例」而拆掉各榮家的蔣中正銅像。（記者廖振輝攝）

2017-12-06 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天（5日）三讀通過「促進轉型正義條例」，將清除公共場合相關的威權象徵，除了像中正紀念堂這樣的指標建築外，國防部與退輔會是否仍持續紀念蔣中正，也成為外界關注的焦點；國防部迄今不願評論，但退輔會主委李翔宙表示，成立退輔會照顧榮民是已故總統蔣中正當年的指示，不會因為轉型正義而拆除各榮家的蔣公銅像。

綜合媒體報導，立法院通過的「促轉條例」第5條寫明：「出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」對此，退輔會主委李翔宙6日在立法院外交及國防委員會中受訪表示，成立退輔會照顧榮民是蔣中正當年的指示，各榮家的蔣公銅像、照片等紀念設施，不會因「促轉條例」通過而拆除。

李翔宙指出，蔣中正於民國43年指示行政院成立退輔會，並強調照顧退除役官兵不只是責任問題，而是良心問題；從服務照顧角度來說，必須緬懷當年、保存指標紀念性人物，雖然轉型正義確實在做，但指標性的紀念仍需保存，因為榮民也都依這指標接受服務照顧，這是互動的信念與共識。

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