陳慶男瓜國名譽領事資格 9月遭終止

外交部次長章文樑（左）與行政院人事總處副人事長懷敘（右）列席立法院司法及外交委員會會議報告及備詢。（記者呂伊萱攝）

2017-12-06 13:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今在立法院司法及外交聯席會中證實，慶富老董陳慶男任瓜地馬拉駐高雄名譽領事一職，已遭瓜國終止。

立法院司法委員會今與外交委員會聯席審查「駐外機構組織通則部分條文修正草案」，擬開放部分外館可派任政務公使或副代表，草案內容也列出遴派名譽領事的相關條文。

外交部政次章文樑列席會議備詢時說明，我國目前並未遴派名譽領事，過去則曾在杜拜、底特律、盧森堡與卡達等地委派。章文樑說，該修法是為了延續已廢止的「駐外名譽領事執行職務辦法」法源，希望在我國未設有駐外館處、關係較疏遠的國家或城市，例如非洲或中亞等地區，借重駐地國人或友我人士人脈，協助外交工作，但不支薪、也不涉公權力行使。

但因為名譽領事的資格、條件與職務範圍等規定，在新法條文中僅寫道「由外交部定之」，國民黨立委江啟臣、王育敏、民進黨立委葉宜津與蔡適應等人均指出，不宜空白授權，因此對修法持保留態度。

章文樑表示，目前外國委任在台的名譽領事有10位，都是台灣人，未來我遴派名譽領事則無國籍限制。外交部禮賓處副處長李岳融答詢時並證實，陳慶男曾任瓜地馬拉駐高雄名譽領事，但瓜國已經在今年9月16日函文到外交部，表示將終止其名譽領事一職，但並未說明原因。

另根據外交部資料，陳慶男長子陳偉郎曾任諾魯駐高雄名譽領事，已於2015年結束；陳慶男次子陳偉志為現任吐瓦魯駐高雄名譽領事、王又曾太太王金世英為聖克里斯多福及尼維斯駐台名譽領事、遠東集團董事長徐旭東則是象牙海岸駐台北名譽領事。