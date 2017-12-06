違建問題延燒 柯文哲：將取消「阿扁特赦令」

北市八德路昨晚7時許發生火災奪走一命，燒出違建公寓老問題。圖為台北市信義區周圍建築頂樓加蓋情形。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-06 12:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市八德路違建公寓昨晚間7時許發生火災，現場發現一具焦屍，違建問題再度隨大火引燃。台北市長柯文哲今受訪時表示，前市長陳水扁當年下「特赦令」，將83年以前的違建定調為「既存違建」，僅處理影響公安部分，如果每個市長上來都說以前的違建不算，「這樣不行」，因此打算將「阿扁特赦令」拿掉。市府排定12月28日，內部會有針對違建的總結報告，之後再處理。

柯文哲上午出席傑出市民表揚活動後受訪，談到昨晚八德路違建公寓失火問題。現場媒體提問，目前內政部針對違建問題，草擬「加強既存違章建築處理指導綱領」，是否收到初步訊息？柯表示，草擬出來到實際執行，內政部還在討論。

柯直言，違建也牽涉國民守法問題，以八德路違建來說，5樓是83年之前的違建，沒有在排拆範圍，但4樓是合法建築，內部做不合法的改裝，除非有人檢舉，政府不會知道，如果國民沒有守法的習慣，政府要知道你家偷偷改建，相當困難。

至於拿掉「阿扁特赦令」，會不會讓既存違建屋主認為市府朝令夕改？柯表示，阿扁特赦令是行政命令，再下一條行政命令拿掉即可。不過何時拿掉？柯則說會看內政部的綱領，再討論一下。

柯指出，最近違建的火災，從新北中和一路燒過來，特別是頂樓加蓋的違建燒死太多人了，這顯然是個公共問題，但公共問題不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，市府排定12月28日內部會有個總結報告，之後再處理。

現場媒體追問，市府處理違建，但開罰違法工業宅卻遭法院判敗訴，會不會導致決心受阻？柯起先說，還好，都不是他上任判的，隨即話鋒一轉不滿地表示，哪有政府告民間還告輸的，一定有放水嫌疑；今天早上才在罵，奇怪，怎麼政府會告不贏，到底是恐龍法官加上配合的市政府官員還是怎樣，回去要再查。

對於法院稱市府以「一樓層一罰」的極端手段懲處不符合比例，柯臉色一沉說，不對就是不對，哪有什麼比例原則。

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