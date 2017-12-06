黃國昌連喊「不要再說謊了」 指安定力量欺騙選民

2017-12-06 11:45

〔記者葉冠妤／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案今早舉辦電視說明會，針對安定力量指他推動毒品合法化、到他住家樓下抗議卻辯稱不知他家位置、指他賄選等，黃國昌發言時數度要發起罷免案的北北基安定力量聯盟「不要再說謊了！」第二輪發言的12分鐘裡，至少就高聲喊了3次。

黃國昌表示，安定力量在路上拉民眾簽署罷免連署書，卻是以謊言欺騙選民，公開講他支持毒品合法化，並要求大家去檢查他在立法會的質詢影片或立院公報，他可供檢驗。

黃說，自己常在立法院委員會裡質詢警政署、教育部、內政部如何防毒品入侵校園，大家都競競業業地在做防治工作，他無法理解安定力量明明知道毒品是社會問題，沒有要一起來努力就算了，卻抹黑他推動合法化？

黃國昌說自己在捍衛台灣主權、維護人民受憲法保障基本人權、掃除金融弊案上，與整個公民社會一同努力，為的就是讓下一代看到未來，台灣的艱困處境應讓大家更團結，縱使有不同意見也可以坐下來理性溝通、對話。

此外，黃國昌還提到，安定力量到他住家樓下不斷叫囂，造成他三個小孩的恐懼，希望所有人都可以感同身受。他也指出安定力量辯稱不知道他住家在哪，但今年5月曾在臉書發文，也曾在媒體上講到要罷昌罷到他家門口，「這不是說謊，什麼才是說謊？」黃國昌也數度表示自己已經盡量在忍受如此行為，但希望台灣公民能越來越成熟，本於事實、理性，而不是建築在仇恨、謊言與抹黑上。