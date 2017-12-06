駐外副代表及公使 擬開放政務任命

2017-12-06 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕為活化外交用人彈性，外交部提出「駐外機構組織通則部分條文修正草案」，今在立院審查。若修法通過，未來最多將能任命10名政務公使或政務副代表。民進黨立委認為該修法可使外交人員更多元；國民黨立委則擔憂，現行法規已可政務派任大使或代表，若又「空降」政務副代表，將壓縮常任文官的歷練機會，質疑是「再開政務酬庸大門」。

立法院去年二讀通過「駐外外交領事人員任用條例第二條條文修正草案」，擬將「特任大使及特任常任代表不受員額限制」明文納入法條，同時將非職業外交官之文官得擔任駐外人員的上限，由10％放寬至15％，增加派用彈性。但因國民黨團提出異議，交付黨團協商後未有進度。

外交部今年再提出「駐外機構組織通則修正草案」，五月在行政院院會通過，立法院司法及外交委員會今聯席審查。外交部次長章文樑今天列席審查報告並備詢，章文樑說，相關修法是因應多變的國際環境，例氣候變遷、網路安全、能源環保、國際恐怖活動等各項非傳統議題的挑戰，需運用多元思維任用駐外公使與副代表等職位，協助政府推動外交工作。

根據外交部報告與行政院副人事長懷敘指出，為兼顧外舘運作順暢及外交人員歷練機會，修法同時設定兩道門檻，規定大使或常任代表必須為特任、且配置兩位以上的公使或副常任代表時，其中一人始可改列政務職，職務比照簡任第十三職等。章文樑說，目前符合該條件的館處是美國、日本、歐盟、WTO、菲律賓與印尼等6館，取其折衷設定上限10名。

民進黨立委蔡適應說，放寬部分較大規模館舍中的公使及副代表，能使人事任用更有彈性，且人數不會太多，應不會對公務員升遷產生太大影響。民進黨立委羅致政則說，過去政務任用層級較高，這次放寬至公使層級，顯見是要培養不同專業的外交人才，增加歷練機會，也可使外交人員來源多元化。民進黨立委王定宇則直言，外交部在此次修法前完全沒有和朝野立委溝通，有「軟性杯葛法案」之虞，質疑有高層授意。

國民黨立委江啟臣則說，設置兩個副代表的都是重要駐館，現在大使和代表都可以政務派任，如果又開放政務副大使的口，將壓縮到常任文官的歷練機會，恐難以累積外交能量。國民黨立委吳志揚也認為，任用副代表還是要從外交官體系中著手，仰賴專業人士可用顧問身份，否則「空降」對職業外交官並不公平。國民黨立委王育敏更直言，若加上10名政務副代表，從去年到現在政府已開放101個高階文官位置，質疑是「再開政治酬庸大門」。

另，外交部也在該修正草案中列出遴派名譽領事的法條。章文樑說明，該修法是為了延續已廢止的「駐外名譽領事執行職務辦法」，希望在我國未設有駐外館處、關係較疏遠的國家或城市，例如非洲或中亞等地區，借重駐地國人或友我人士人脈，協助外交工作，但不涉公權力行使。對此，因外交部並無提出具體法條，朝野立委認為不宜空白授權，均持保留態度。