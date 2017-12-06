中國異議人士：台灣是能打開集權黑暗東亞的民主鑰匙

獨派團體日30在台北濟南教會舉辦諾貝爾和平獎得主劉曉波追思會，中國作家余杰（中）在會中講述劉曉波生平。（記者廖振輝攝）

2017-12-06 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士余杰曾積極寫作、參與人權活動與爭取宗教自由，於2012年流亡美國，目前定期往返台灣與美過進行學術訪問，在香港銅鑼灣書店事件後，也將所有著作都轉移到台灣出版。余杰指出，從價值、精神層面來看，「台灣才是大國」，更是一把「民主自由的鑰匙」，能打開多是專制或集權政治掛帥的「黑暗東亞」。

據《中央社》報導，余杰表示在2015年發生香港銅鑼灣書店事件後，自己將所有著作都轉移到台灣出版，「如果沒有台灣，我的寫作會有很大的危機」，他認為台灣整體社會對中國異議人士保持友善，雖然不同政黨會有態度差異，但由於社會開放、民主制度完整，讓中國異議人士來台不會有太多問題。

而余杰也表示，希望台灣能早日通過難民法，建立一個對應包含中國在內的「各國難民」與政治迫害者時的法源依據，而這才是一個先進民主國家應有的高度。「當然，我也同意嚴格審查每個具體的個案。」

而余杰認為台灣與中國相比，從價值、精神層面來看「台灣才是大國」，更是一把「民主、自由的鑰匙」，能打開多是專制或集權政治掛帥的「黑暗東亞」。而相較中國一黨專政，台灣融合了西班牙、荷蘭、日本與中國文化，在這種多元文化下，各個族群都能友善相處，甚至勝過歐美社會。余杰也強調，台灣在全球民主化進程中擁有重要地位，不必妄自菲薄，認為自己是「美國的棋子」。