罷昌說明會激戰 網友笑稱：孫繼正其實想罷免朱立倫

今（6）日為台灣地方自治史上首次電視罷免說明會，安定力量聯盟主席孫繼正（圖）與時代力量立委黃國昌當面交鋒。（記者邱書昱攝）

2017-12-06 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（6）日為台灣地方自治史上首次電視罷免說明會，安定力量聯盟主席孫繼正與時代力量立委黃國昌當面交鋒。而此場電視說明會吸引不少網友觀看，網友除了感嘆罷昌理由不知所云外，也有人認為孫繼正為反而反，且把新北市政府的責任扯到黃國昌頭上：「所以你是在罵黃國昌還是朱立倫沒做事情？」

孫繼正批評黃國昌未對汐止作出貢獻，如未爭取聯外道路、增設停車場，造成交通擁塞，質疑黃國昌不會選民服務，「前瞻計畫什麼都有，就是漏了汐止民生線」。對此黃國昌反擊，自己設了三個服務處，自己與其同仁每天都努力服務選民，而地方服務處與國會辦公室都努力處理會勘事宜，並稱自己出勤率、質詢率都達100%，獲選為優秀立委。

另外，為解決汐止交通問題，與交通部與新北市共同成立跨政府交通協調平台，讓交通部提出具體建議。並稱自己每次質詢都不斷關注汐止民生線，不會「計畫沒核定就辦開工典禮」，必須先作完環評才能讓交通部核定。而交通部長賀陳旦也曾承諾，一旦環評通過，交通部將全力支持，「這些在網上都找的到」。另外，交通部也承諾，要在社後地區建設南下閘道，未來社後地區居民不用繞到大同路再上高速公路。

對於孫繼正與黃國昌的交鋒，PTT網友反而覺得相當有趣，紛紛表示：「所以你是在罵黃國昌還是朱立倫沒做事情？」、「我感覺姓孫的一直在暗罵朱立倫」、「孫根本把汐止的議員跟朱立倫罵了一遍」、「朱立倫也支持同婚，朱立倫下台阿」、「剛說的施政缺失的都是朱立倫要負責的啊」、「這人到底來罵朱立倫還是來罷免黃國昌」、「我怎麼覺得孫要罷免的是市長不是立委？」