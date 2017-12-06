稱黃國昌推選民不要的政策 孫繼正批：你的政績民眾無感

孫繼正強調，黃國昌做的很多事情，其實民眾是無感的，「你的良心只有你自己知道」。（自由時報電子報影音）

2017-12-06 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案將於16日投票，今天10點舉行罷免案公辦電視說明會，提案罷免人孫繼正以及黃國昌針對罷免議題交鋒，孫繼正強調，黃國昌做的很多事情，其實民眾是無感的，「你的良心只有你自己知道」。

孫繼正直言，黃國昌最大的敵人其實就是他自己，「如果你真的像你所說的這麼優秀、做這麼多，民眾會來罷免你嗎」？孫繼正表示，人民要「對話」，黃國昌卻要「對決」，並質疑：「黃國昌的權力是人民賦予的，不是用禮物買來的。」

提到先前引起爭議的圍脖事件，孫繼正指出，黃國昌辦公室工作人員發送反罷免挺立委的帽子，這帽子成本難道不用15元？難道不用對這件事道歉嗎？孫繼正砲轟，黃國昌在媒體前塑造自己揭弊的英雄形象，但私底下卻送禮，有作弊的嫌疑，意圖影響罷免投票。

孫繼正強調，黃國昌身為區域立委卻積極推動選民不要的政策，忽視選區內過半民眾反對同婚，並質問黃國昌，面對這種重大修法，請問有在地方開座談會嗎？人民有授權你通過這樣的法案嗎？你是「頭家」還是人民是頭家？

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