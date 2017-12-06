黃國昌罷免案電視說明會 安定力量批黃作秀、言行不一

台灣首次電視罷免說明會，今天早上在汐止觀天下有線電視直播，圖為安定力量主席孫繼正在說明會前受訪。（記者俞肇福攝）

2017-12-06 10:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕時代力量立法委員黃國昌罷免案將於16日舉行投票，今早史上首場公辦電視罷免說明會登場，由發起罷免的北北基安定力量聯盟主席孫繼正與黃國昌正面交鋒，首輪發言先由孫繼正上台，孫繼正細數黃國昌競選時的政見，但選後卻全未兌現，地方民眾2年來也未見過黃國昌，只能在電視機前看著他作秀。

孫繼正發言先訴諸感性，指安定力量發動罷昌後，為罷免連署書上山下海，一步一腳印深入每個家庭鄰里，這次罷免案的意義在於人民展現罷免危害國家社會政客的權力，也要讓更多民意代表認知到，過去罷免看似不可能，但選罷法修正後，這一票罷免將會改變台灣政治文化，建立民主政治的典範。

孫繼正批黃國昌不適任，未盡地方民代本分，選立委時所提七大政見、十二項宣言，地方建設幾乎未改變，包括汐止民生線、打造瑞芳雙溪平溪環狀線、增設貢寮等觀光熱門地停車場等皆未兌現，連前瞻計畫漏了汐止民生線，也只見黃國昌在國會質詢時指跟官員打假球；當九份、平溪觀光不景氣，黃也把問題歸給台灣旅遊太依賴中國，盡講風涼話，一味漠視鄉親需求，反而積極推動同性戀婚姻。

孫繼正說，連在地議員都無奈表示需要找其他立委幫忙，地方感嘆自己選出的立委，卻只能在電視機前看到他，批黃只顧鎂光燈，忘記區域立委扮演的腳色，而黃上任後在核食、前瞻、密室協商等，表現皆兩套標準、言行不一，說一套、做一套是標準的政客行為。

此外，孫繼正也表示黃國昌譏諷罷免他的選民為守舊勢力，透過網軍、媒體詮釋來羞辱選民的行為，支持他的才是選民，反對他的就要掃進歷史灰燼。

最後，孫繼正反問黃，罷免敏感時期黃宣稱只有送面紙，但親自到場送圍巾，不需跟人民道歉嗎？

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