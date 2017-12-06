「罷昌」找上吳斯懷 范世平：請鬼拿藥單

2017-12-06 10:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案將於16日投票，罷免案公辦電視說明會今天舉行，不過，台師大政治研究所教授范世平今天在臉書表示，當「罷昌」找上吳斯懷是「請鬼拿藥單」，這場運動已經宣告失敗。

范世平說，他與黃國昌沒交情，不喜歡也不討厭黃。不過，他與主導罷昌的「安定力量」主席孫繼正同台過，孫是一個邏輯不通的人，「罷昌」的理由空洞。什麼選前選後言行不一，做人不誠實，態度傲慢，若這些理由成立，台灣很多立委都要被罷免；而如果支持「同婚」就要被罷免，也讓人覺得違反比例原則。

范世平表示，孫繼正始終不願回應外界對發動「罷昌」是在為自己參選鋪路的質疑，總是閃閃躲躲，這是犯了大忌，因為「罷昌」的理由其實都用在自己身上。「罷昌」本來就先天不足，但有國民黨與當時黨主席洪秀柱在背後力挺下還算回事，所以連署通過。結果最近在反修改「勞基法」問題上，國民黨的救世主蔣萬安卻與黃國昌合作，國民黨抽手了，讓「罷昌」又後天失調。

范世平認為，孫繼正一看情勢不妙，病急亂投醫，找了「八百壯士」副指揮官吳斯懷在2日一起遊行造勢，註定「罷昌」會失敗。吳斯懷是在人民大會堂起立唱中國國歌的高階將領，在台灣形象極差，「反年改運動」就是因為他，從去年9月3日大遊行的1萬人，搞到現在連800人都不到，每次上街頭的人數都比上次少。

范世平強調，「罷昌」找上吳斯懷，根本是與「紅統」連結，是「請鬼拿藥單」，顯示敗象已露，黃國昌想，最好繼續找張安樂與統促黨來站台吧！

最後，范世平認為，沒有謀略，沒有邏輯，沒判斷力的人，最好別碰政治，否則只是鬧笑話，還幫了敵人。「罷昌」如果失敗，斷了孫繼正的從政之路，還讓黃國昌起死回生，因為「摃不死的卡大尾」。