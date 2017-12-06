首次電視罷免說明會 黃國昌、孫繼正交鋒

2017-12-06 10:10

〔記者俞肇福／新北報導〕台灣地方自治史上首次電視罷免說明會，今天早上10點在汐止觀天下有線電視直播，安定力量主席孫繼正9點27分出現電視公司大樓門口，現場罷昌人士頻頻呼喊「加油聲」；時代力量立委黃國昌則是低調從車道進入地下室；黃國昌與孫繼正2人走入攝影棚時，眼神並無交會，黃國昌忙著看自己稿件。

孫繼正在場外受訪時表示，今天的電視罷免說明會，是真實與謊言說明會，是平民與權貴說明會，黃國昌已經被地方認為是不適任立委，今天說明會是檢視的機會，希望他等下能夠一一說明，而不是又在說明自己的華麗政績。

中央選委會11月16日發布新北市第12選舉區選出的立委黃國昌罷免案公告，12月6日新北市選委會舉辦公辦電視罷免說明會，12月16日辦理投開票活動。

電視罷免說明會由新北市選委會委員洪清暉主持，黃國昌與孫繼正都將出席，政見會方式是孫繼正先發言12分鐘，黃國昌接著發言12分鐘，隨後孫繼正第二輪發言12分鐘，黃國昌第二輪發言12分鐘後結束。

電視罷免說明會是現場直播，也同步在影音網站YouTube直播，民眾可同步掌握。

依據選舉罷免法，罷免通過門檻是同意票數達選區選舉人總數1/4以上，要6萬2798票罷免票才通過。

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