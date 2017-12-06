台南市府訪日本仙台市 交流地震災後重建經驗

2017-12-06 10:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南0206地震明年將滿2週年前夕，台南市代理市長李孟諺率團訪問日本友誼城市宮城縣仙台市，參訪受到日本311地震損壞的仙台市荒濱小學校，與仙台市交流地震災後重建經驗。

由於是台日兩地締盟超過10年的友誼城市，市府參訪團受到仙台各界的熱烈歡迎，仙台市政府的員工還特別在市政廳列隊迎接，交流十分熱絡。

台南市政府表示，仙台市遭逢強震後的海嘯襲擊，包含學校師生及附近居民等約320名人員，因至學校屋頂避難而倖免於難，現在的荒濱小學校仍保留當時海嘯襲擊建物受傷的原貌，以提醒世人天災的無情與防災的重要。

李孟諺表示，由於台南去年也同樣遭逢0206地震，對於日本在311大地震時所受的苦難，更加感同身受，因同患難而產生彼此支持的友善連結，也讓雙方情誼更加升溫，而仙台市對於災後重建及災難教育的努力，值得南市學習。

李孟諺也拜會宮城縣議會中島源陽議長以及仙台市議會齋藤範夫議長，藉此機會代表台市民感謝宮城縣、仙台市在去年台南0206地震時，所給予的溫暖慰問與捐款，也透過這次拜會促進交流，尤其是台南跟仙台開啟包機直航，且雙方在地震後也都逐漸重建復興，透過民間觀光的頻繁往來，持續友誼。

2011年日本東北大地震，仙台市受創，台南市政府發起「愛與希望－送愛到仙台」震災募款晚會，在短時間募得超過1億元日幣以上善款，當年即由前市長賴清德和議長賴美惠前往日本仙台市，代表全體市民捐贈善款，傳達珍貴友誼與祝褔。