李婉鈺半夜搭車衝公寓 急找張碩文原因曝光！

李婉鈺日前到前立委張碩文住處找他，鬧出一連串風波。（資料照，記者翁聿煌攝）

2017-12-06 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺日前到前立委張碩文住處找他，但因狂按門鈴和住戶起衝突，甚至涉嫌毆警。據週刊報導，李婉鈺和張碩文關係很不好，時常起爭執，當天是因為兩人吵架後，張傳訊跟李說心情不好睡不著，所以想吃藥助眠，李婉鈺相當擔心他，想勸他別亂服藥，但聯繫不到張，她在情急之下，才會衝去張碩文家，狂按門鈴。

《壹週刊》報導，知情人士透露，對張碩文提拔有加的親民黨副秘書長劉文雄，7月底心肌梗塞過世，張頓時失去靠山，同鄉友人透露，不知道是不是因長期懷才不遇，幾個月前張碩文突然性情大變，原本和善的他，變得很暴躁，甚至還會對朋友飆罵，他原本都會對李婉鈺相當溫柔體貼，從不會口出惡言，但最近常會對她莫名奇怪發脾氣，個性強硬的李婉鈺當然就和他吵起來了。

報導指出，最近李婉鈺和張碩文常常吵架，當天也是因為兩人吵架後，張碩文傳訊跟她說工作和生活都很心煩意亂，所以想吃藥助眠，李婉鈺叫他別亂吃藥，但接著就聯絡不到張碩文，她擔心張碩文出事，立刻搭車去他家按門鈴，沒想到最後會爆發毆警事件，鬧上媒體版面。

李婉鈺對此回應，和張碩文是一輩子的交情，但她不願再談毆警事件，並強調私領域的事不再談，再次抱歉浪費社會資源，謝謝大家的指教，她虛心接受。張碩文則回應，和李婉鈺是非常好的朋友，事情發生的當天都沒見過她，但隔天看她不像喝酒的樣子；面對服藥、工作不順之事，他則表示，沒有的事，別亂寫。