促轉條例三讀 國民黨：有違法違憲之虞

立法院院長蘇嘉全5日敲下議事槌，宣布促進轉型正義條例草案三讀通過，國民黨立院黨團立委在議場舉牌抗議該條例。（記者朱沛雄攝）

2017-12-05 22:48

〔中央社〕中國國民黨發言人洪孟楷今天表示，國民黨相當遺憾，促進轉型正義委員會設置於行政院下，破壞五權分立精神，促轉會包含行政權及司法權，有違法違憲之虞。

立法院院會三讀通過促進轉型正義條例，由行政院下設促進轉型正義委員會，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散。

國民黨晚間發布3點聲明，洪孟楷表示，執政黨挾多數優勢通過狹隘促轉條例，「自我設限的正義、不是真正的正義」，促轉條例和政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例一樣，僅限縮在民國34年8月15日起到81年11月6日，分明是針對國民黨。國民黨要問，民主進步黨轉移執政無能的焦點，到底還有沒有心執政？

他說，促轉條例有違法違憲之虞。促轉會包含行政權及司法權，是否違憲擴權？促轉會設置於行政院下，破壞五權分立憲法精神，種種顯示將來的促轉會將極可能變成行政院的小東廠，令執政黨的手伸入司法檢調，後果不堪設想。

洪孟楷表示，這次立法，國民黨中央與國民黨立法院黨團成員充分溝通，且有一致共識。國民黨團負責任提出版本，涵蓋日據時代等不同族群損傷的恢復正義，最終三讀版本卻沒被採納，難道那些為台灣付出的人民不值得正義？這些執政黨須面對和回答。

他說，國民黨除將訴諸媒體及民眾，告知這樣不合理和不正義的促轉條例，不排除窮極一切方式，包括聲請釋憲等，就是要凸顯民進黨通過的促轉條例有多荒謬。

他說，這種清算式的條例對台灣來說是大開民主倒車，如果只是把目標放在消滅在野黨，就無人可監督，那就小看了人民智慧，立惡法的執政黨一定會自食惡果。