林昶佐好狂 歌詞偷渡進促轉法三讀後發言

2017-12-05 22:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕促轉法今天晚間終於三讀通過，其中移除緬懷威權政治者象徵的條文受到關注，曾經在選前於中正紀念堂外舉辦演唱會的時代力量立委林昶佐表示，落實轉型正義，就從中正紀念堂的轉型開始！

促轉法三讀條文規定，為了確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，未來出現在公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予以移除、改名，或以其他方式處置之。

三讀條文也規定，威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。

立法說明也詳細的指出，威權統治違背自由民主之憲政秩序，故應否定其合法性；為此應禁止「機關、學校、公共建築與場所」，出現任何紀念或緬懷威權統治者之象徵，相關威權符號和標誌皆應移除、改名，或以其他方式處置之。

立法說明也指出，大規模侵害人權事件之發生地應適當保存或重建，記取歷史教訓，作為全體人民之集體記憶及法治教育之場所。

時代力量立委林昶佐曾經以二二八與白色恐怖為背景，創作歌曲「暮沉武德殿」，他昨天於三讀後的發言，也有不少詞彙如「魔神仔」、「獨裁者」是來自於這首歌的歌詞。

林昶佐的立委選區內剛好就有紀念蔣中正的大型建築群「中正紀念堂」，林昶佐受訪時表示，希望今天能讓在世的受害者與家屬得到真相並平復不公，也告慰天上的前輩們。落實轉型正義，就從中正紀念堂的轉型開始！

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林昶佐促轉法三讀後發言

暮沉武德殿ＭＶ：