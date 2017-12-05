促轉條例三讀 政院：依期程設促轉會

2017-12-05 22:31

〔中央社〕立法院院會今天三讀通過促進轉型正義條例，由行政院下設促進轉型正義委員會。行政院發言人徐國勇晚間表示，行政院樂觀其成，將依期程執行促轉條例條文內容。

徐國勇告訴中央社記者，立法院通過促轉條例，行政院尊重立法院的立法，也樂觀其成；行政院會依照期程，執行促轉條例的條文內容。

有關促轉會成立的時程與相關事宜，徐國勇說，促轉條例才剛通過，如何執行條文，行政院須進一步開會討論。

根據今晚通過的促轉條例，由行政院下設促轉會，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散。

條例明定，行政院下設促進轉型正義委員會，為二級獨立機關，促轉會置委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。促轉會有5大任務，分別是開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產處理及運用；其他轉型正義事項。

促轉會應於2年內就5大任務，以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內的任務總結報告，有制定或修正法律及命令必要者，同時提出相關草案。

如果促轉會2年內未能完成，得報請行政院長延長，每次以1年為限。促轉會完成任務後解散，由行政院長公布任務總結報告。