促轉條例三讀 真促會：盼儘速處理政治檔案法

2017-12-05 21:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會今晚間三讀通過「促進轉型正義條例」，台灣民間真相與和解促進會表示，肯定民進黨踏出第一步，希望接下來各項相關法案，如政治檔案法，也能順利通過。

真促會表示，今天通過的促轉條例，在正義平反與真相調查上都有了更具體的著墨，尤其是前者。未來將透過立法撤銷與促轉會重審的方式，來平反受害者們的有罪判決，是具有台灣特色的轉型正義模式。

真促會表示，國家安全法第九條不當限制受難者追求真相與正義，自解嚴以來民間不斷呼籲廢除該條，這也是本會去年推動模擬憲法法庭的結論之一。經過本會多次與立法院各黨團及業務單位溝通後，如今促轉條例明定國安法第九條不再適用，將訴訟權還給人民，堪稱我國解嚴以來，轉型正義的重要里程碑。

真促會提醒民進黨政府，儘速成立促轉會，並應審慎規劃提名人選，以建立促轉會的公信力。並以整體性的視野來處理轉型正義缺一不可的「真相、正義、補償平反與和解」等面向。為了讓歷史真相可以更清楚，還應積極處理早在立法院等待許久的「政治檔案法」。

真促會表示，今年是二二八事件70週年、解嚴30週年，台灣政府終於願意更積極地面對這項民主化基礎工程。但是這只是第一步，促轉會如何組成，如何運作，更涉及轉型正義是否成功的關鍵。巨大的挑戰正要開始，真促會將持續監督政府運作，也邀請各界朋友一起繼續關心，不要鬆懈，直到歷史真相與司法正義到來的那一天為止。